طقس اليوم.. أمطار رعدية تشمل 9 مناطق مصحوبة برياح تحد من الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان وأجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة بمكة المكرمة، و28 درجة بالمدينة المنورة، و23 درجة بالرياض، و25 درجة بالدمام، و30 درجة في جدة، و19 درجة في أبها).