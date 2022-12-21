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جديد المحليات > “البيئة” توضح التعليمات اللازمة لتفادي المخالفات عند القيام بـ “شبة النار”
21/12/2022   7:15 ص

“البيئة” توضح التعليمات اللازمة لتفادي المخالفات عند القيام بـ “شبة النار”

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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة التعليمات الواجب الالتزام بها لتفادي المخالفات البيئية عند القيام بـ “شبَة النار” في الشتاء.

وتشمل التعليمات التي وجهتها وزارة البيئة للمواطنين استبدال الحطب المحلي بالمستورد، وإشعال شبة النار بالأماكن المخصصة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واستخدام موقد لضمان عدم انتشارها وإضرارها بالغطاء النباتي.

وتضمنت التعليمات أيضًا عدم إشعال النار قرب جذوع الأشجار ووقت هبوب الرياح، مشيرة إلى التأكد قبل مغادرة المكان من إطفاء النار بشكل كامل.

جاء ذلك بعدما أثارفيديو “شبة نار” الذي نشره الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على “تويتر”، تفاعلًا كبيرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تفاعل الوزارة معه.

شبة النار في الشتاء

وفق “أخبار 24”.

“البيئة” توضح التعليمات اللازمة لتفادي المخالفات عند القيام بـ “شبة النار”

جديد المحليات
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