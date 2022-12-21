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جديد المحليات > فريق طبي بمدينة “سعود الطبية” ينجح في إجراء نقل دم لجنين داخل الرحم
21/12/2022   7:14 ص

فريق طبي بمدينة “سعود الطبية” ينجح في إجراء نقل دم لجنين داخل الرحم

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حقق فريق طبي بقسم الأجنة والحمل العالي الخطورة بمستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية إنجازاً كبيراً بنقل دم لجنين داخل الرحم.

وأوضحت المدينة أمس (الثلاثاء) أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها لمريضة تبلغ من العمر 27 عامًا كانت في الأسبوع 27 من حملها، وتعاني من سكر الحمل.

وأشارت إلى أنه ومن خلال المتابعة الطبية تبين إصابة الجنين بتضخم عضلة القلب وفقر الدّم الحاد المهدد لحياته بالإضافة إلى حدوث “استسقاء جنيني” متمثلاً في استسقاء بتجويف البطن ما يشكل خطورة على حياته. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه وبناءً على ما أظهرته الفحوصات تقرر إجراء عملية لنقل دم للجنين داخل رحم أمه لإنقاذ حياته، حيث أدخلت إبرة إلى الجوف الأمنيوسي عبر الوريد البابي للجنين مع التوجيه بالموجات الصوتية لتزويد الجنين بالدّم اللازم، والوقاية من مضاعفات فقر الدّم، وللحفاظ على صحته حتى الولادة، مبينة أن العملية تكللت بالنجاح.

فريق طبي بمدينة “سعود الطبية” ينجح في إجراء نقل دم لجنين داخل الرحم

جديد المحليات
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