“السوق المالية” تحتفي بتدشين كتاب “قصة السوق”

احتفلت هيئة السوق المالية بتدشين كتاب “قصة السوق”، وعقدت أمسية، ناقشت فيها مراحل السوق المالية السعودية على مر التاريخ، بحضور رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ومحافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية ومديرها التنفيذي الدكتور أحمد الملحم.
واستعرضت الأمسية المرحلة الأولى التي شهدت نواة تأسيس شركات المساهمة الوطنية منذ عام 1926م، وانتشار مكاتب بيع وشراء أسهم هذه الشركات، فيما ناقش الحضور المرحلة الثانية، التي بدأت مع صدور الأمر السامي بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية عام 1983م، وتشكيل اللجان الإشرافية التي عملت على تطوير السوق تنظيميّاً وتقنيّاً.
واستعرض الحفل كيفية تهيئة القطاع إلى المرحلة الثالثة والأخيرة مع صدور نظام السوق المالية في عام 2003م، وتكوين هيئة السوق المالية في عام 2004م، وما شهدته هذه المرحلة من تطورات أهَّلَتها لتبوء مكانتها الحالية بين الأسواق الإقليمية والعالمية. وفق “أخبار 24”.
ويتناول كتاب “قصة السوق”، في إصدارين، أحدهما بحثي والآخر مصور، تاريخ السوق المالية عبر ثلاث مراحل، بدءاً بتأسيس شركات المساهمة الوطنية في مطلع القرن الماضي، والتحديات التي واجهتها، ثم انطلق إلى المرحلة الثانية مع إسناد الإشراف على السوق المالية للجنة وزارية، إيذاناً بالوصول إلى المرحلة الثالثة، التي شهدت إصدار نظام السوق المالية السعودية، وتأسيس المنظومة المرتبطة بها.
رحلة مائة عام من #قصة_السوق واستحضار للذكريات تُحكى في أمسية قصة السوق pic.twitter.com/HHYUXjvdno
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) December 20, 2022