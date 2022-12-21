بيّنت المديرية العامة للجوازات الخطوات الواجب اتباعها لتجديد الجواز الإلكتروني عبر منصة “أبشر” للمواطنين بعمر 21 فأكثر.
وذكرت أن المواطن يمكنه تجديد هذا الجواز إلكترونيا من خلال سداد رسوم الجواز، ثم الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من “خدماتي”، ثم اختيار “الجوازات”، يليها تجديد الجواز الإلكتروني.
وأضافت أن الخطوات التالية هي طلب تجديد الجواز وتحديد مدة الجواز، والموافقة على الشروط والأحكام، واختيار عنوان تسلم الجواز، والإقرار بصحة المعلومات المسجلة، يليها سداد توصيل الجواز.
وشددت على مراجعة أقرب فرع بعد تنفيذ العملية بدون موعد مسبق لفحص الجواز، بجانب التأكد من صحة العنوان حتى يصل الجواز إلى العنوان المسجل عبر منصة “أبشر”.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات أكملت المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني حيث أتاحت تجديده للمواطنين من عمر 21 فأكثر من خلال منصة “أبشر”.
وفق “أخبار 24”.