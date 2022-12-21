تخفض الانبعاثات الكربونية.. “سابك” تطرح مادة جديدة من “البولي إيثيلين”

أعلنت الشركة العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتنوعة “سابك”، اليوم (الأربعاء)، طرح مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ذات المحتوى المعاد تدويره ميكانيكياً، ضمن باقة منتجات مبادرة “تروسيركل™”، بما يعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار التزام الشركة بالإسهام في تعزيز الاقتصاد.
وقالت الشركة في بيان، إن المادة المعاد تدويرها ميكانيكياً بعد الاستهلاك، تسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة 20% تقريباً بالمقارنة مع مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة البكر بنسبة 100%.
وأشارت إلى خضوع المادة الجديدة لاختبارات دقيقة في مركز “سابك” لتطوير التطبيقات البلاستيكية” في الرياض، إذ أظهرت المادة الجديدة درجة التناسق ذاتها في الخصائص وقابلية المعالجة وسمات الاستخدام، على غرار درجات القولبة بالنفخ للبولي إيثيلين عالي الكثافة البكر من إنتاج “سابك”.
وأضافت أنه تم تطوير المادة الجديدة خصيصاً لعبوات زيت المحرك وزيت التشحيم المصنعة من خلال تقنية القولبة بالنفخ، إذ تحتوي على 30% تقريباً من البلاستيك المعاد تدويره ميكانيكياً بعد الاستهلاك، مشيرة إلى أن مبادرة “تروسيركل™”، تسهم في تعزيز التحول نحو إتمام دورة التعامل مع نفايات العبوات البلاستيكية في سوق خدمات السيارات بالمملكة.
من جانبه، أكد مدير عام البلاستيكيات الحرارية الهندسية وحلول السوق في “سابك” عبد الله العتيبي، التزام الشركة بتسريع الانتقال نحو حلول تعزز الاقتصاد الدائري لخدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.
وأشار إلى أن هذا التحول لا يقتصر على تعزيز الابتكار فحسب، بل يتطلب أيضاً التعاون عبر سلسلة القيمة لتنفيذ مبادرات مجدية لإتمام دورة التعامل مع النفايات البلاستيكية على غرار مبادرة (تروسيركل™).
وأضاف العتيبي أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه لإعادة التدوير الميكانيكي الذي يهدف إلى إنشاء نموذج أعمال جديد قوي ومستدام في المملكة، ويُظهِر جدوى توسيع نطاق الحلول الدائرية والخبرات المشتركة لإطالة عمر البلاستيك واستعادة القيمة من نفايات عبوات الزيت بعد الاستهلاك. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مبادرة “تروسيركلTM”، تضم المواد المعاد تدويرها ميكانيكياً، ومبادرات إتمام دورة التعامل مع النفايات البلاستيكية، وخدمات التصميم بغرض إعادة التدوير، والمنتجات الدائرية المعتمدة المصنعة من إعادة التدوير المتقدمة للبلاستيك المستخدم، والبوليمرات المتجددة المعتمدة القائمة على اللقيم الحيوي.