افتتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملحقيتها العمالية بجمهورية الهند، حيث باشر الملحق العمالي سعود آل منصور مهام عمله بسفارة المملكة بنيودلهي.
وتعد هذه الملحقية رابع ملحقية عمالية تفتتحها المملكة بالخارج، وتهدف الملحقية إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في الجانب العمالي، وتوعية العمالة المرشحة للعمل بالمملكة فيما يخص الأنظمة وبيئة العمل.
ومن مهام الملحقية، إيضاح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه العمالة، بالإضافة إلى التحقق من مهارة العمالة المرشحة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بإنشاء الملحقية بالهند، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتسهيل استقدام العمالة للمواطنين.
وفق “أخبار 24”.