أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات، واستقرار معدل الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” وانخفاض أعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 46 حالة إصابة جديدة اليوم، وهو نفس عدد الحالات المسجلة أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 826667 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاََ، إذ سجلت 49 حالة، بانخفاض حالة واحدة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814200 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل دخول حالتين جديدتين العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 34 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع الوفيات بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى9499 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.