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جديد المحليات > تعليق الدراسة الحضورية في مكة وجدة والطائف غدًا بسبب الأحوال الجوية
21/12/2022   7:12 م

تعليق الدراسة الحضورية في مكة وجدة والطائف غدًا بسبب الأحوال الجوية

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أعلن عدد من الإدارات التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس بمدارسها، وتحويل الدراسة “عن بُعد” عبر “منصة مدرستي”.

وقالت الإدارات التعليمية: إن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، بشأن الحالة المطرية، وحرصًا منها على سلامة الجميع.

وقرر “تعليم منطقة مكة” تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب التعليم بمكة، ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، وأن الدوام لليوم الدراسي سيكون عبر منصة مدرستي.

من جهتها، أشارت إدارة تعليم جدة، إلى تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس بمدارس جدة ورابغ وخليص، وتحويل الدراسة “عن بُعد” عبر “منصة مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس في الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، مبينة أن الدراسة غداً ستكون عن بعد.

وكانت جامعة أم القرى، قد أعلنت تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس وتحويلها “عن بُعد”، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بخصوص الحالة المناخية.

وقالت الجامعة: إنه حرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس، في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد، وبالمثل أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية لتكون عن بعد.

كما أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بالعاصمة المقدسة وجدة والجموم ورابغ، وتحويل التدريب عن بعد ليوم غد الخميس لكافة المتدربين، والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات. وفق “أخبار 24”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً متقدماً باحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تبدأ اليوم وتستمر حتى الساعة الثانية من مساء غد الخميس.

تعليق الدراسة الحضورية في مكة وجدة والطائف غدًا بسبب الأحوال الجوية

جديد المحليات
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