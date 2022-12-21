تحديد موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات حافلات النقل المتخصص والتعليمي

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي.
وأكدت أن الرصد الآلي سيبدأ اعتبارا من أول فبراير المقبل، بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال الحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة، وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة والتأكد من نظامية وجودة الخدمات المقدمة في أنشطة النقل.
وأضافت أن هناك 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا في هذه المرحلة، وهي تشمل” تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية، أو استخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد”، مؤكدةً أنها ستعلن لاحقًا عند إضافة أي أنشطة أو مخالفات سيتم رصدها آليًا. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن مشروع منظومة الرصد الآلي من أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل العام، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق.