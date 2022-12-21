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جديد المحليات > “الموارد البشرية” أول جهة حكومية تنشئ مكتباً لإدارة المشاريع الإنشائية
21/12/2022   7:11 م

“الموارد البشرية” أول جهة حكومية تنشئ مكتباً لإدارة المشاريع الإنشائية

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دُشن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتب إدارة المشاريع الإنشائية (PMO)، بحضور مساعد الوزير لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

ويهدف مكتب إدارة المشاريع، إلى تحسين إدارة محفظة مشاريع الوزارة الرأسمالية وتعزيز جودة الأداء في تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات والمعايير المحلية العالمية.

وتعد “الموارد البشرية” أول جهة حكومية تنشئ مكتباً لإدارة المشاريع بجهود داخلية وذاتية، بعد أن عملت على استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحقيق التحول في إدارة المشروعات. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” أول جهة حكومية تنشئ مكتباً لإدارة المشاريع الإنشائية

جديد المحليات
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