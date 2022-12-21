بعد تمديد فترة السماح سنة.. “البيئة” تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة لسرعة الإفصاح عنها

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأربعاء)، أصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، الذين لم يفصحوا خلال المهلة السابقة إلى سرعة الإفصاح عنها؛ وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء الصادرة بالأمس، على تمديد المدة المحددة للإعفاء من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة لمدة سنة إضافية.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه عبدالعزيز الشيباني، أن الإفصاح عن الآبار غير المرخصة يعزز من دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، مشيراً إلى أن التقديم للإفصاح عن الآبار غير المرخصة يتم بكل سهولة عبر تحميل تطبيق “نما”، والدخول على خدمة “الإفصاح عن الآبار غير المرخصة”، وتعبئة البيانات المطلوبة، وأخذ صورة للبئر عبر التطبيق وباستخدام كاميرا الجوال.
وتنص لائحة المخالفات والعقوبات على أن عقوبة حفر بئر بدون رخصة تصل إلى 25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة، في حال لم يفصح صاحبها ضمن المهلة المحددة.
يذكر أن نظام المياه كان قد أعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة، كل من يُفصح عن وجودها في عقاره خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام؛ وذلك قبل أن يتم تمديد المهلة لسنة إضافية، تنتهي في 19 / 2 / 1445هـ.
وفق “أخبار 24”.