تصنيف بلدة العلا القديمة واحدة من أفضل القرى السياحية عالمياً

صنفت منظمة السياحة العالمية بلدة العلا القديمة واحدة من أفضل 32 قرية سياحية عالمياً لعام 2022
وجاء اختيار بلدة العلا لتطبيقها مفهوم التنمية السياحية الشاملة للقرى من خلال عمليات الحفظ والترميم، وتشجيع الاقتصاد المحلي عبر دعم الزراعة والحرف الفنية، وتطوير الخدمات وتجربة الزوار.
يذكر أن البلدة تضم 900 منزل من الطوب الطيني، و400 متجر، و5 ساحات، مع أزقة متعرجة، ونوافذَ تُطلّ على الممرات المخفية.
تطبيقاً لمفهوم التنمية السياحية الشاملة للقرى من خلال عمليات الحفظ والترميم، وتشجيع الاقتصاد المحلي عبر دعم الزراعة والحرف الفنية، وتطوير الخدمات وتجربة الزوار، نحتفي باختيار #البلدة_القديمة في #العلا وجهة عالمية في قائمة @UNWTO لأفضل 32 قرية سياحية في عام 2022. pic.twitter.com/hWy1Dj0KS2
— الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) December 20, 2022
وفق “أخبار 24”.