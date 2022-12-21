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جديد المحليات > تصنيف بلدة العلا القديمة واحدة من أفضل القرى السياحية عالمياً
21/12/2022   7:11 م

تصنيف بلدة العلا القديمة واحدة من أفضل القرى السياحية عالمياً

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صنفت منظمة السياحة العالمية بلدة العلا القديمة واحدة من أفضل 32 قرية سياحية عالمياً لعام 2022

وجاء اختيار بلدة العلا لتطبيقها مفهوم التنمية السياحية الشاملة للقرى من خلال عمليات الحفظ والترميم، وتشجيع الاقتصاد المحلي عبر دعم الزراعة والحرف الفنية، وتطوير الخدمات وتجربة الزوار.

يذكر أن البلدة تضم 900 منزل من الطوب الطيني، و400 متجر، و5 ساحات، مع أزقة متعرجة، ونوافذَ تُطلّ على الممرات المخفية.

وفق “أخبار 24”.

تصنيف بلدة العلا القديمة واحدة من أفضل القرى السياحية عالمياً

جديد المحليات
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