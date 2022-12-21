“الثقافة” تطلق تراخيص جديدة للمتاحف عبر منصة “أبدع”

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الأربعاء)، إطلاق تراخيص جديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع”.
وتشمل التراخيص، المقدمة من هيئة المتاحف، رخصة المتاحف العامة، ورخصة المتاحف الخاصة، حيث تُقدم الرخصة الأولى للجهات الحكومية التي تملك متاحف عامة، والمصنفة إلى صنفين أساسيين، وهما: متاحف عامة كبيرة، ومتاحف عامة محلية، وذلك وفقاً لاشتراطات ومعايير الترخيص المعتمدة.
فيما تُمنح الثانية للأفراد والمؤسسات والشركات التي تملك متاحف خاصة بها، وتصنف هذه المتاحف إلى متاحف خاصة كبيرة، ومتاحف خاصة صغيرة، وفقاً لاشتراطات ومعايير الترخيص المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
وتقدم منصة “أبدع” الدعم للممارسين والموهوبين والمنشآت في الأنشطة الثقافية في المملكة؛ وذلك عن طريق إتاحة إمكانية استخراج التراخيص، والتصاريح، والخدمات الثقافية؛ لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بطرقٍ احترافية.
وبيّنت وزارة الثقافة أنه لا يمكن لأي جهة الاستفادة من الخدمات الجديدة، إلا عند إصدار الترخيص المتعلق بالنشاط، داعيةً الراغبين في الحصول على هذه التراخيص، والخدمات وغيرها، التقدم بطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية.