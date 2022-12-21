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جديد المحليات > بتداولات 3.6 مليار ريال.. السوق يغلق على تراجع طفيف
21/12/2022   7:11 م

بتداولات 3.6 مليار ريال.. السوق يغلق على تراجع طفيف

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أنهى مؤشر سوق الأسهم، جلسة اليوم (الأربعاء)، على تراجع طفيف بـ3 نقاط، مغلقا عند 10277 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال.

وتصدر سهم “شمس” تراجعات اليوم بأكثر من 3 % عند 15.58 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 18 مليون سهم، كما تراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 74.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم.

فيما أنهت أسهم “سابك” و”المراعي” و”أكوا باور” و”المواساة” و”بنك الجزيرة” و”سليمان الحبيب” و”كابلات الرياض”، تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و2 %. وفق “أخبار 24”.

في المقابل، تصدر سهم “الحسن شاكر” ارتفاعات اليوم بنسبة 8 %، وصعد سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 2 % عند 49 ريالا، فيما ارتفع سهما “مصرف الإنماء” و”العربي الوطني” عند 32.50 ريال (+ 1 %) للأول و31.85 ريال (+ 2 %) للثاني، عقب إعلان توزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2022.

بتداولات 3.6 مليار ريال.. السوق يغلق على تراجع طفيف

جديد المحليات
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