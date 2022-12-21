نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > المملكة تأسف لقرار الحكومة الأفغانية بمنع الفتيات من حق التعليم الجامعي
21/12/2022   7:12 م

المملكة تأسف لقرار الحكومة الأفغانية بمنع الفتيات من حق التعليم الجامعي

+ = -
599

أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.

ودعت المملكة الحكومة الأفغانية للتراجع عن القرار الذي يثير الاستغراب بجميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع حقوق المرأة الأفغانية الشرعية الكاملة، وعلى رأسها التعليم الذي يدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق. وفق “أخبار 24”.

وكانت جامعات أفغانية منعت الطالبات من الدخول اليوم الأربعاء بعد قرار الحكومة التي تديرها حركة طالبان بتعليق التعليم الجامعي للفتيات، عَبْر خطابات أرسلت للجامعات.

المملكة تأسف لقرار الحكومة الأفغانية بمنع الفتيات من حق التعليم الجامعي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885242388.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.