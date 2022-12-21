المملكة تأسف لقرار الحكومة الأفغانية بمنع الفتيات من حق التعليم الجامعي

أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.
ودعت المملكة الحكومة الأفغانية للتراجع عن القرار الذي يثير الاستغراب بجميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع حقوق المرأة الأفغانية الشرعية الكاملة، وعلى رأسها التعليم الذي يدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق. وفق “أخبار 24”.
وكانت جامعات أفغانية منعت الطالبات من الدخول اليوم الأربعاء بعد قرار الحكومة التي تديرها حركة طالبان بتعليق التعليم الجامعي للفتيات، عَبْر خطابات أرسلت للجامعات.