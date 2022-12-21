تحت رعاية خادم الحرمين .. تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه

حضر وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه للفائزين بها في دورتها العاشرة في مقر الأمم المتحدة في فيينا، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واستعرض الفضلي، خلال الحفل، جانباً من أنشطة حكومة المملكة التي تنفذ بتوجيهات القيادة نحو المحافظة على البيئة في المملكة وإعادة تأهيلها وتوفير المياه الصالحة للشرب والحد من فقدها.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن سلطان، في بداية الحفل، إلى الأهمية الحيوية للمياه والأزمات الناتجة عن ندرتها التي تهدد عدة دول حول العالم بالجفاف وخاصة في ظل أزمة المناخ والارتفاع في درجات الحرارة، وصعوبة التعامل مع أزمة الغذاء مما يؤدي إلى مخاطر نشوب النزاعات. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كاسابا كوروسي بالجائزة وبالأهداف النبيلة التي تسعى لتحقيقها في تحفيز الإبداع البشري للمشاركة في حل قضايا ندرة المياه والمحافظة عليها.