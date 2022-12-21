“النقل”: اكتمال المرحلة الثالثة من تنفيذ الطريق المباشر بين جدة ومكة

واصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 73 كم، والذي يتضمن 4 حارات في كل اتجاه.
وكشفت عن اكتمال المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كيلو متراً، ووصول نسبة الإنجاز في الأولى البالغ طولها 7 كيلو مترات 78 %، مقابل 85% للثانية بطول 19 كيلو، ومضيفة بأن المرحلة الرابعة التي يصل طولها 20 كيلو متراً تحت الترسية.
وأكدت الوزارة أن المشروع سيسهم في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه سيسهم أيضاً في رفع كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، خصوصاً طريق الحرمين.