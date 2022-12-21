اتفاقية بين “سار” و”تبادل” لرفع الكفاءة التشغيلية للميناء الجاف بالرياض

وقعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عقداً مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً “تبادل”؛ بهدف تقديم حلول رقمية آمنة للقطاع اللوجستي، ورفع الكفاءة التشغيلية للميناء الجاف بالرياض، والمرتبط تشغيلياً بميناء الملك عبدالعزيز البحري في الدمام عبر سكة الخطوط الحديدية.
وستسهم الاتفاقية في تنظيم دخول وخروج الشاحنات وحركتها داخل الميناء وتقليل وقت انتظارها، إضافة إلى زيادة سرعة دخول الحاويات إلى الميناء الجاف.
وأوضح الرئيس التنفيذي لسار الدكتور بشار المالك، أنَّ الاتفاقية تمثل إحدى مبادرات شركة سار في رفع الكفاءة التشغيلية في الميناء، وتقديم خدمات للعملاء من خلال تبني آخر التقنيات. وفق “أخبار 24”.
فيما أكد الرئيس التنفيذي ماجد العتيبي، أنَّ الشراكة تصب في صالح القطاع اللوجستي في المملكة من خلال توفير الحلول الرقمية لرفع الكفاءة، وتعزيز الأداء التشغيلي للقطاع اللوجستي.