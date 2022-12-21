وزير المالية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره البريطاني لتعزيز التعاون بين البلدين

وقع وزير المالية محمد الجدعان مع نظيره البريطاني جيريمي هانت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة، وتشجيع الفرص، وتبادل الخبرات.
وتناول الاجتماع الذي عُقد بينهما أمس في لندن تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق الاقتصاد السعودي الواعدة، والقضايا الاقتصادية العالمية الرئيسية بما في ذلك تلك التي نُوقشت في مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
من جهة أخرى، ناقش الجدعان مع وزير الاستثمار البريطاني لورد جونسون، سبل تعزيز العلاقات والتعاون في مجال الخدمات المالية بين البلدين، كما استعرض الآفاق الاقتصادية السعودية الواعدة، وخطط المملكة المستمرة للإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال لقائه عدداً من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات. وفق “أخبار 24”.
وبحث وزير المالية مع عمدة لندن نيكولاس ليون، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، والفرص التي يوفرها برنامج التخصيص والشراكة السعودية، بينما التقى أيضاً ممثلي عدد من الشركات المهتمة بفرص الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة.