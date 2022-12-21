“الثقافة” تستعرض المسارات الأكاديمية لبرنامج الابتعاث الثقافي

استعرضت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة المتاحف المسارات الأكاديمية في برنامج الابتعاث الثقافي، وذلك خلال لقاء افتراضي أمس الثلاثاء.
وتضمن اللقاء توضيح مسارَيْ الابتعاث الثقافي من خلال مسار الحاصلين على قبول مسبق، ومسار الدارسين على حسابهم الخاص، وذلك في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضِمن قطاعات الوزارة.
وتشمل التخصصات: الأزياء وفنون العمارة والتصميم والمتاحف والمكتبات وفنون الطهي والآثار والتراث والآداب واللغات واللغويات والأفلام والفنون البصرية والمسرح والموسيقى وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.
وتناول اللقاء مجموعة من المِهَن التي يتطلبها قطاع المتاحف وسوق العمل، ومنها: دراسات متاحف، علم المتاحف، مدير متحف، مدير معرض فني، أمين متاحف، مختصّ ترميم آثار، فنيّ متاحف.
وتطرق اللقاء إلى 8 جامعات عالمية استهدفها برنامج الابتعاث، متخصصة في قطاع المتاحف؛ استقبلت 11 مبتعثاً في 9 مسارات من بين 716 مبتعثاً في كافة التخصصات.وفق “أخبار 24”.
وشهد اللقاء اقتراح إستراتيجية للمتاحف وآليات العمل، مع التشجيع على الاستثمار والتمويل في القطاع للمساهمة في تنميته، ما يجلب العديد من الفرص الوظيفية والسياحية.