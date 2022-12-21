وزير الصناعة يبحث ووزير التجارة الفرنسي تعزيز التعاون في الصناعة والتعدين (صور)

استقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم الأربعاء، وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفيه بيشت، والوفد المرافق له، بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، والفرص المتاحة للمستثمرين الفرنسيين، مع استعراض مبادرات المملكة، والمحفزات والتشريعات، التي حسنت البيئة الاستثمارية.
وتلقى الجانب الفرنسي، صورة كاملة عن الحراك الصناعي بالمملكة، وجاذبية السوق للاستثمارات، مع تطور العلاقات بين البلدين، حيث بلغت صادرات المملكة غير النفطية لفرنسا نحو 1.7 مليار ريال عام 2021، تصدرتها الحلي والمجوهرات والألمونيوم، وبلغت الواردات غير النفطية من فرنسا 13.1 مليار، تتصدرها الأدوية، والمركبات وقطع الغيار.
وفق “أخبار 24”.