“الصحة” تطلق “بيئة ابتكارات رقمية” في مستشفى صحة الافتراضي

أطلق نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير عبد العزيز الرميح، اليوم (الأربعاء)، البيئة الآمنة للابتكارات الصحية الرقمية “Sandbox” ، في مقر مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار بالرياض، بحضور عدد من مسؤولي جهات حكومية مشاركة.
وتتولى المنصة تسهيل رحلة المبتكرين لتنفيذ مشاريعهم عبر توفير بيئة تجريبية حاضنة بالشراكة والتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة، كما تهدف للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين؛ من خلال تحفيز المبتكرين من الأفراد والشركات لتقديم الحلول في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأكدت الوزارة تلقي أكثر من 120 حلاً في المراحل الأولية من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تلقي المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنه ستتم دراسة هذه المشاريع المبتكرة من قِبل أعضاء اللجنة القائمة على المنصة، والمكونة من عدة جهات حكومية رائدة من داخل المملكة، وذلك للعمل على تنفيذها والتحقق من كفاءتها وفعاليتها في بيئة ملائمة.