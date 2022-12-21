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رياضة > بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الاتفاق برباعية ويحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس الملك
21/12/2022   10:20 م

بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الاتفاق برباعية ويحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس الملك

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حقق نادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب الاتفاق بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس الملك.

وسجل الهلال الهدف الأول عن طريق أوديون إيغالو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد البريك تسكن يمين المرمى في الدقيقة 15.

وضاعت فرصة خطيرة لفريق الاتفاق بعد تسديدة على المرمى عن طريق زوران توسيتش

وتصدى عبد الله المعيوف لتسديدة قوية من أحمد الغامدي لاعب وسط الاتفاق.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه نعيم السليتي عند الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وسجل محمد البريك الهدف الثاني لنادي الهلال عند الدقيقة 42 بعد تمريرة أندي كاريلو.

وأحرز لوسيانو فييتو الهدف الثالث لنادي الهلال ليصعب من مهمة الاتفاق في العودة في النتيجة.

وألغى حكم المباراة هدفًا رابعًا لنادي الهلال سجله سالم الدوسري، قبل أن يحرم القائم اللاعب ذاته من تسجيل هدف جديد. وفق “أخبار 24”.

ونجح البرازيلي ميشيل ديلجادو في تسجيل الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة حجز نادي الهلال مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الاتفاق برباعية ويحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس الملك

رياضة
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