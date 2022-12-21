رامون دياز: الفوز منحنا دفعة معنوية قبل ديربي النصر

أعرب المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته البالغة عقب الفوز على الاتفاق.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لدينا 5 أيام لاستعادة عددا من اللاعبين المصابين، أعتقد أن الفوز في مباراتين سيعطينا دفعة معنوية خلال الديربي”.
وأضاف: ” سعيد بالمستوى والنتيجة، كنا بحاجة إلى الانتصار في هذه المباراة بسبب الظروف التي نعاني منها”.
وتابع: “لم نلعب في المباريات الأخيرة بتكتيكنا الاعتيادي، تدربنا على طريقة جديدة بسبب الإصابات، واللاعبين استوعبوها وطبقوها جيدًا”. وفق “أخبار 24”.
وواصل: “مشاركة عدد كبير من اللاعبين في المونديال والمجهود الكبير الذي بذلوه ساهم في كثرة الإصابات، وبعض اللاعبين عاودتهم الإصابة مجددا بسبب عدم الاستشفاء بشكل كامل”.
وحقق نادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب الاتفاق بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس الملك.