نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رامون دياز: الفوز منحنا دفعة معنوية قبل ديربي النصر
21/12/2022   10:20 م

رامون دياز: الفوز منحنا دفعة معنوية قبل ديربي النصر

+ = -
508

أعرب المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته البالغة عقب الفوز على الاتفاق.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لدينا 5 أيام لاستعادة عددا من اللاعبين المصابين، أعتقد أن الفوز في مباراتين سيعطينا دفعة معنوية خلال الديربي”.

وأضاف: ” سعيد بالمستوى والنتيجة، كنا بحاجة إلى الانتصار في هذه المباراة بسبب الظروف التي نعاني منها”.

وتابع: “لم نلعب في المباريات الأخيرة بتكتيكنا الاعتيادي، تدربنا على طريقة جديدة بسبب الإصابات، واللاعبين استوعبوها وطبقوها جيدًا”. وفق “أخبار 24”.

وواصل: “مشاركة عدد كبير من اللاعبين في المونديال والمجهود الكبير الذي بذلوه ساهم في كثرة الإصابات، وبعض اللاعبين عاودتهم الإصابة مجددا بسبب عدم الاستشفاء بشكل كامل”.

وحقق نادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب الاتفاق بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس الملك.

رامون دياز: الفوز منحنا دفعة معنوية قبل ديربي النصر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885242435.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.