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رياضة > مدرب الاتفاق كارتيرون: أضاعنا فرص عديدة في مواجهة الهلال
21/12/2022   10:20 م

مدرب الاتفاق كارتيرون: أضاعنا فرص عديدة في مواجهة الهلال

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شدد مدرب نادي الاتفاق، المدرب الفرنسي باتريس كاريترون على ان فريقه قدم مباراة جيدة في مواجهة الهلال رغم الخسارة.

وقال كاريترون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “قدمنا أفضل بداية منذ قدومي إلى الاتفاق، في أول ربع ساعة سيطرنا وأضعنا 3 فرص مؤكدة”.

وأضاف كارتيرون: “لم نوفق بتسجيل الفرص واستقبلنا هدف من أول هجمة، عندما تلعب مكتمل أمام الهلال ستكون مباراة صعبة، لذلك بعد الطرد ازدادت المباراة صعوبة”. وفق “أخبار 24”.

وخسر الاتفاق على يد نظيره الهلال بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مدرب الاتفاق كارتيرون: أضاعنا فرص عديدة في مواجهة الهلال

رياضة
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