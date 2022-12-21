الأهلي يستعيد توازنه.. جدول ترتيب “دوري يلو” بعد نهاية الجولة الـ13

اختتمت مساء الأربعاء، منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، بعدما نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره هجر بثلاثية مقابل هدف، ليستعيد توازنه من جديد في البطولة.
وبعد انتهاء مباريات الجولة الـ13، احتل فريق الفيصلي، المركز الأول بـ26 نقطة، وجاء فريق الأخدود، ثانيا بـ25 نقطة، بالتساوي مع فريق العربي صاحب المركز الثالث في عدد النقاط، والحزم رابعا بـ22 نقطة.
واحتل من المركز الخامس إلى السابع على الترتيب كل من الأهلي والقيصومة والرياض، ولكل منهم 19 نقطة، علما أن الأهلي لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
فيما جاء من المركز الثامن، فريق جدة بـ18 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع فريق العروبة صاحب المركز التاسع، وجاء عاشرا فريق الخلود بـ17 نقطة، وفي المركز الـ11 يأتي هجر بـ16 نقطة. وفق “أخبار 24”.
وجاء في المركز الـ12 فريق الجبلين بـ15 نقطة، ويليه القادسية في المركز الـ13 بـ15 نقطة أيضًا، وبعده فريق أحد في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة، وفي المركز الـ15 يأتي الساحل بـ12 نقطة، وهو نفس عدد نقاط فريق العين صاحب المركز الـ16، فيما جاء الشعلة في المركز الـ17 بـ10 نقاط، ويتذيل جدول الترتيب نجران في المركز الـ18 بـ 7نقاط.