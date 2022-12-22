طقس اليوم.. أمطار متفاوتة في معظم المناطق وسيول متوقعة بمكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.
ونوه إلى أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان وعسير والباحة، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة (الطائف) والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (27 درجة بمكة المكرمة، و25 درجة بالمدينة المنورة والدمام، و24 درجة بالرياض، و28 درجة في جدة، و19 درجة في أبها).