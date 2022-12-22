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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري يروي قصة إنقاذه ساق مريضة من البتر
22/12/2022   7:13 ص

بالفيديو.. استشاري يروي قصة إنقاذه ساق مريضة من البتر

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أنقذ فريق طبي بوحدة جراحات تقويم العظام بمستشفى عسير المركزي مريضة من بتر قدمها بعد تعرضها لحادث مروري، وإصابتها بشكل بالغ.

وكشف قائد الفريق الطبي استشاري جراحه العظام وتقويم الأطراف الدكتور عائض الشهراني، أن الجهة السابقة التي راجعتها المريضة عرضوا عليها بتر قدمها من تحت الركبة باعتباره الحل الأمثل لها.

وأشار إلى أنه بعد عرض المريضة عليه قام بتقييم حالتها واتضح فقدانها عظم من ساقها بطول 13 سنتيمتر وبعض الأنسجة مع هبوط القدم. وفق “أخبار 24”.

وأوضح بأن أولى الخطوات كانت بإزالة الجهاز الخارجي من جسم المريضة، ووضع جهاز “إليزاروف” والذي يتميز بتسهيل إعادة العظام المفقودة واسترداد طول العظام، إلى جانب عملهم زيادة في الجهاز مكنتهم من تعديل القدم،

وبين الدكتور الشهراني بأنهم قاموا بعد ذلك بإجراء عملية نقل عظم لرجل المريضة، ومن ثم أصبحت تسير بشكل طبيعي، وعادت لممارسة علمها.

بالفيديو.. استشاري يروي قصة إنقاذه ساق مريضة من البتر

جديد المحليات
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