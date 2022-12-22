إطلاق 4 دورات تدريبية في برنامج “مدرسة مسك لرواد الأعمال”

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، أمس (الأربعاء)، 4 دورات تدريبية عن بُعد، وذلك في النسخة الثانية من برامج “مدرسة مسك لرواد الأعمال”.
ويُمكن الانضمام للدورات التدريبية من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لـ”مسك” بدءًا من اليوم.
وتأتي النسخة الثانية من برامج “مدرسة مسك لرواد الأعمال” بعد الإقبال الذي حققته النسخة الأولى، والتي استفاد منها أكثر من 11 ألف مستفيد.
وتسعى هذه النسخة إلى التركيز على موضوعاتٍ مثل “عقلية ريادة الأعمال” و”وسائل جذب العملاء” و”بناء نماذج الأعمال” و “إدارة المنتجات”، والتي صُمِّمت وَفْق أفضل النماذج العالمية.
وسيُقدِّم دورة “عقلية ريادة الأعمال” رجل الأعمال والمستثمر في “Shark Tank” كيفن أوليري، إلى جانب المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لتطبيق كريم، مدثر شيخة، فيما ستُقدّم المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية السابقة في “TaskRabbit” ليا سوليفان ، والمؤسِّسة الشريكة ومديرة العمليات السابقة في “Munch:On” دانا باكي دورة “وسائل جذب العملاء”. وفق “أخبار 24”.
كما سيُقدم دورةَ “بناء نماذج الأعمال” المؤسسُ الشريك والرئيس التنفيذي في “Foursquare” دينيس كراولي، بمشاركة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فلاورد” عبدالعزيز اللوغاني، فيما سيشارك الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة “Chegg” الأمريكية لتكنولوجيا التعليم غيبسون بيدل، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Paytabs” عبدالعزيز الجوف، في تقديم دورةٍ بعنوان “إدارة المنتجات”.