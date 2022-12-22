“هيئة النقل” تُطلق مبادرة تحدي النقل بمشاركة 200 متسابق

كشفت الهيئة العامة للنقل عن قبول 200 متسابق من أصل 1250 متسابقاً للتنافس في مبادرة “تحدي النقل”، والتي تنطلق غداً وعلى مدى 3 أيام لبناء مشاريع تواجه تحدّيات النقل، وتسهم في تطوير منظومته وتجويدها.
وأوضحت، أمس (الأربعاء)، أن المبادرة تشتمل مساراتها على السلامة المرورية، والنقل المتكامل، والبيئة والاستدامة، والنقل العام، والنقل المبتكر، وتهدف لابتكار الحلول الرقمية لتطوير الخدمات في مختلف أنماط النقل البحري والسككي، بينما تصل جوائزها إلى 500 ألف ريال.
وأشارت إلى أن الأفكار تم حصرها لتشمل 34 فكرة في فرق من المبرمجين والمصممين وأصحاب المهارات يدعمهم ويوجههم مرشدون وخبراء في مجال ريادة الأعمال وقطاعات النقل والاقتصاد. وفق “أخبار 24”.
وكشفت الهيئة عن ترشيحها 12 محكماً من أصحاب الخبرة والمعرفة لتحكيم التحدي، واختيار المشاريع الفائزة، وذلك وفق معايير دقيقة.
من الماضي، يستمد #تحدي_النقل الإلهام ليبني المستقبل.
غداً يجتمع 200 مبتكر وريادي ومطور أعمال لصناعة مستقبل النقل!
كونوا معنا في #TRANSTHON pic.twitter.com/tlhgvz9HAY
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) December 21, 2022