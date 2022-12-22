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جديد المحليات > “هيئة النقل” تُطلق مبادرة تحدي النقل بمشاركة 200 متسابق
22/12/2022   7:13 ص

“هيئة النقل” تُطلق مبادرة تحدي النقل بمشاركة 200 متسابق

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كشفت الهيئة العامة للنقل عن قبول 200 متسابق من أصل 1250 متسابقاً للتنافس في مبادرة “تحدي النقل”، والتي تنطلق غداً وعلى مدى 3 أيام لبناء مشاريع تواجه تحدّيات النقل، وتسهم في تطوير منظومته وتجويدها.

وأوضحت، أمس (الأربعاء)، أن المبادرة تشتمل مساراتها على السلامة المرورية، والنقل المتكامل، والبيئة والاستدامة، والنقل العام، والنقل المبتكر، وتهدف لابتكار الحلول الرقمية لتطوير الخدمات في مختلف أنماط النقل البحري والسككي، بينما تصل جوائزها إلى 500 ألف ريال.

وأشارت إلى أن الأفكار تم حصرها لتشمل 34 فكرة في فرق من المبرمجين والمصممين وأصحاب المهارات يدعمهم ويوجههم مرشدون وخبراء في مجال ريادة الأعمال وقطاعات النقل والاقتصاد.  وفق “أخبار 24”.

وكشفت الهيئة عن ترشيحها 12 محكماً من أصحاب الخبرة والمعرفة لتحكيم التحدي، واختيار المشاريع الفائزة، وذلك وفق معايير دقيقة.

“هيئة النقل” تُطلق مبادرة تحدي النقل بمشاركة 200 متسابق

جديد المحليات
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