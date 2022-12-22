في أكتوبر.. ارتفاع قيمة الصادرات البترولية 16.6% وغير البترولية 4.4%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بنسبة 16.6%، والصادرات غير البترولية بنسبة 4.4% في أكتوبر على أساس سنوي.
وأوضحت أن الصادرات السلعية في شهر أكتوبر الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 13.9 % وبقيمة 120.7 مليار ريال، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، الذي وصلته فيه قيمة الصادرات 106.0 مليارات ريال، مبررة هذا الارتفاع إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 13.7 مليار ريال، بنسبة 16.6 %، وارتفاع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي 79.4 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت فيها الصادرات ارتفاعا بنسبة 77.5 %.
وأشارت إلى انخفاض قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي بمقدار 4.5 مليار ريال وبنسبة 3.6%، كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 4.4 % عن شهر أكتوبر 2021 ، حيث سجلت 24.9 مليار ريال مقابل 23.9 مليار ريال.
وأكدت ارتفاع الصادرات غير البترولية -باستثناء إعادة التصدير- إلى 7.4 %، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 11.7 % في نفس الفترة، كما انخفضت الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير، بمقدار 0.1 مليار ريال، وبنسبة 0.4 % بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى ارتفاع الواردات في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 39.3 % بمقدار 18.0 مليار ريال ؛ إذ بلغت قيمتها 63.9 مليار ريال، مقابل 45.9 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع سبتمبر المنصرم بمقدار 2.8 مليار ريال وبنسبة 4.5%.
ونوهت بأن الاتجاه العام لتجارة السلع كان إيجابياً خلال الفترة المرجعية، مؤكدة أن ذلك يعكس الطلب القوي على منتجات الطاقة عبر العالم. وفق “أخبار 24”.