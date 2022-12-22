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رياضة > استشهاد لاعب كرة قدم فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس اليوم
22/12/2022   1:56 م

استشهاد لاعب كرة قدم فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس اليوم

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استشهد لاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم، يدعى أحمد عاطف دراغمة (23 عاما)، وأصيب 5 آخرون، فجر اليوم (الخميس)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأكدت مصادر طبية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” استشهاد شاب آخر عقب إصابته بالرصاص الحي في الظهر والرجل في شارع عمان ، فيما وصفت حالة شابين آخرين بالخطرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز. وفق “أخبار 24 “.

استشهاد لاعب كرة قدم فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس اليوم

رياضة
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