ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا إلى 4.3 مليار دولار خلال 10 أشهر

كشف وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والمملكة ارتفع إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2022، مقابل 3.7 مليار دولار خلال 2021.
ووجه نباتي في كلمته اليوم (الخميس)، خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي المنعقد باسطنبول؛ الدعوة للمستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص في الأسواق المالية ببلاده على غرار نظرائهم الدوليين.
وبدأت جلسات أعمال المنتدى أمس (الأربعاء) وتستمر على مدار يومين بمشاركة وزير الخزانة والمالية التركي ووزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، بالإضافة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين. وفق “أخبار 24”.