مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة والوفيات، وأعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 44 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره حالتان عن عدد الحالات المسجلة أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 826711 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاََ، إذ سجلت 42 حالة، بانخفاض 7 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814242 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج حالتين جديدتين من العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 32 حالة.
ونوهت بانخفاض الوفيات بتسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9500 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.