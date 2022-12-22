ترقية د/ مريم العتيبي إلى درجة الأستاذية

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صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بترقية د/ مريم بنت خلف العتيبي إلى درجة أستاذ.
والخرج اليوم تتقدم بالتهنئة للدكتورة مريم وتتمنى لها التوفيق في منصبها الجديد.
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منصات الخرج اليوم الوجهة الاولى لأهالي الخرج