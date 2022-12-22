أعلنت مجموعة “stc”، المُمكن الرقمي الرائد في المنطقة، اليوم (الخميس)، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “سكاي فايف العربية”، الرائدة في مجال تقديم حلول وخدمات الإنترنت على الطائرات A2G، بهدف تقديم خدمات إنترنت موثوقة على متن خطوط الطيران في المملكة.
وأضافت المجموعة في بيان، أن المذكرة تتضمن التفاهم حول الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق تقديم هذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعياً لتقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين.
وأوضحت أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية “stc” لدعم التحول الرقمي في المملكة من خلال تقديم خدمات اتصال موثوقة جواً وبراً، حيث يساهم تقديم خدمة الإنترنت على الطائرات في تعزيز تجربة المسافرين من خلال توفير اتصال عالي السرعة وبجودة عالية.
وأبانت “stc” أنها قامت بتجهيز البنية التحتية بين الرياض وجدة لاختبار هذه التقنية المتطورة مع “سكاي فايف العربية” على متن طائرة مجهزّة بتقنية A2G، وذلك بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وإحدى شركات الطيران الرائدة، حيث تكللت هذه التجربة بالنجاح، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة عبر جميع رحلات الطيران في المملكة والمنطقة بحلول عام 2025.
من جانبه، قال نائب رئيس وحدة النواقل والمشغلين في “stc” المهندس مهند مكي، إن استخدام السعوديين للإنترنت شهد ارتفاعاً كبيراً بأكثر من 92% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وانطلاقاً من ذلك، تلتزم المجموعة بتقديم خدمات اتصال موثوقة ومتقدمة في المملكة.
وأضاف أن شراكتنا مع “سكاي فايف العربية” هي الأحدث ضمن سلسلة من الاستثمارات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال عالية السرعة والجودة، وذلك من خلال تقديم تقنيات جديدة ومبتكرة تعزز من تجربة المستخدم.
بدوره أعرب نائب الرئيس للمبيعات ورئيس الأعمال لدى “سكاي فايف العربية” في المملكة المهندس حازم باهي، عن سعادته بالشراكة مع “stc” في دعم قطاع الطيران بالمملكة وخارجها، حيث توفر خدمات الإنترنت الجوية اتصالاً فائق السرعة على متن الطائرات، بما يقدم للمسافرين تجربة سفر مميزة.
يشار إلى أن توقيع هذه المذكرة جاء بعد إعلان هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فوز “stc” بعقد يمتد لـ 15 عاماً لمزاد الطيف الترددي عن فئتين: خدمات الإنترنت على الطائرات A2G، وخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية MSS.
وفق “أخبار 24”.