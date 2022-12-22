لأول مرة بالمنطقة الشرقية.. زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب دون أسلاك

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من زراعة جهاز حديث لتنظيم ضربات القلب بدون أسلاك وقابل للإزالة عند الحاجة، وذلك لأول مرة على مستوى المنطقة الشرقية.
وقال تجمع الشرقية الصحي، إن الجهاز يعتبر الأحدث لعلاج تباطؤ نبضات القلب، وتمت إجازته حديثاً من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، ويمتاز بصغر حجمه فهو أصغر بنسبة 90٪ من جهاز تنظيم ضربات القلب الاعتيادي ويمكن إزالته دون الحاجة إلى زراعة أسلاك.
وأوضح أن الجهاز يتم وضعه مباشرة في البطين الأيمن للقلب عن طريق القسطرة الوريدية الفخذية، دون الحاجة لعمل جيب للبطارية تحت الجلد أو أسلاك متصلة بالقلب.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمسار أمراض القلب بالتجمع، الدكتور موسى الحربي، إن الميزة الأساسية للجهاز الجديد، هي القضاء على العديد من المضاعفات المرتبطة بالجهاز المماثل الاعتيادي، مثل التهابات الجيب، والورم الدموي، وانفصال أو كسر السلك المتصل بالبطارية، كما أنه صغير الحجم وغير مرئي ولا يحتاج إلى تدخل جراحي.
وأكد حرص التجمع على توفير التقنية الحديثة التي تساعد في تقديم خدمه أفضل لمرضى القلب بالمنطقة، مشيرا إلى أن التجمع يعتبر من المراكز القليلة المعتمدة خارج الولايات المتحدة لزراعة هذا النوع من الأجهزة. وفق “أخبار 24”.