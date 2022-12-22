النائب العام يؤكد أهمية التوعية بالأمن السيبراني وضمان سرية المعلومات

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم (الخميس)، على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية بأهمية الحفاظ على المعلومات والعناية الفائقة بسريتها، ونشر الوعي بين منسوبي النيابة العامة حول المخاطر والتهديدات ومواجهتها في الفضاء السيبراني، وحماية المصالح الحيوية للبيانات.
جاء ذلك خلال فعالية “ملتقى الأمن السيبراني” التي أقامتها الإدارة العامة للأمن السيبراني في المقر الرئيسي لها، وذلك برعاية المعجب وعدد من أعضاء ومنسوبي النيابة العامة.
وخلال زيارته للفعالية والمعرض المصاحب لها، اطلع المعجب على جهود الإدارة العامة للأمن السيبراني في تعزيز الوعي المعلوماتي لمنسوبي النيابة العامة، وتجارب افتراضية لأساليب الاختراق وشرح مفصل عن طبيعة الاختراقات.
يذكر أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية والخدمات والأنشطة المعلوماتية، والمحافظة على سرية المعلومات لدى الكوادر البشرية، والإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية، بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي النيابة العامة، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية والإجراءات العملية في مكافحتها. وفق “أخبار 24”.