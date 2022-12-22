بتداولات 2.7 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يتراجع بـ0.6% عند 10216 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم جلسة اليوم (الخميس)، على تراجع بنسبة 0.6%، مغلقا عند 10216 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.
وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2% عند 73.20 ريال، فيما أنهت أسهم “معادن” و”بنك ساب” و”التصنيع الوطنية” و”بنك الرياض” و”مصرف الإنماء” و”بنك الاستثمار” و”العربي الوطني” و”كيان السعودية” و”سلوشنز”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.
في المقابل، ارتفع سهم “أرامكو” بأقل من 1 % عند 31.10 ريال، كما صعدت أسهم “سايكو” و”أمانة للتأمين” و”الإنماء طوكيو مارين” و”عناية” و”العالمية” و”الخليجية العامة” بنسب تراوح بين 3 و7%. وفق “أخبار 24”.