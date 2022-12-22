حقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الشباب بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وبهذه النتيجة حجز نادي الاتحاد مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وسيواجه حامل لقب البطولة نادي الفيحاء.
وبدأ الشباب المباراة ضغط هجومي وكاد فهد المولد أن يفتتح التسجيل ويسجل الهدف الأول، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها برأسه لأعلى عارضة حارس مرمى الاتحاد في الدقيقة التاسعة.
وسجل مهند الشنقيطي هدفا لفريق الاتحاد في الدقيقة 18، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.
وحرم لاعب الشباب إياغو سانتوس فريق الاتحاد من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 22، بعدما شتت عرضية أرضية قبل أن تصل إلى مهاجمي الاتحاد.
وفي الدقيقة 40، سجل اللاعب متعب الحربي الهدف الأول لفريق الشباب، مستغلا تمريرة أرضية من فهد المولد.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الشباب في الدقيقة 45+2، وأشهر بعدها بطاقة صفراء في وجه مدافع الاتحاد أحمد حجازي.
وتقدم الأرجنتيني إيفر بانيغا لتسديد ركلة الجزاء، ليتمكن حارس الاتحاد جروهي من التصدي لها.
وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 458، ليتقدم رومارينهو لتسديد الكرة، ليفشل في إسكانها في شباك الشباب.
ونجح نادي الاتحاد في تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 49.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الاتحاد طارق حامد بعد تدخل على غجيغوش كريتشوفياك في الدقيقة 53.
وأرسل عبد الرحمن العبود كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد على رأس رومارينهو الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.
وسدد مهاجم الشباب سانتي مينا من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وأنقذ حارس مرمى الشباب كيم فرصة هدف محقق بعدما تصدى لإنفراد تام من عبد الرزاق حمدالله قبل نهاية الشوط الثاني.
وفي الشوط الإضافي الأول سدد رومارينهو من داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد لكنها ارتطمت في الدفاع.
وأنقذ مارسيلو جروهي فرصة هدف محقق بعد رأسية خطيرة من سانتي مينا لمست يد الحارس والقائم وتحولت إلى ركلة ركنية.
ونفذ الشباب الركلة الركنية ووجه حسان تمبكتي رأسية متقنة أبعدها جروهي بصعوبة بالغة ومنع فرصة جديدة محققة.
وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي تصويبة من تركي العمار من خارج منطقة الجزاء لصالح الشباب لكنها ارتطمت بالدفاع.
ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي منحت التفوق لنادي الاتحاد بنتيجة 4-3 وسجل عبد الرزاق حمدلله ومحمد الصيعري وعبدالعزيز البيشي ورومارينيو وأضاع عوض الناشري فيما سجل جوانكا وهتان باهبري وإياغو سانتوس وأضاع كريتشوفياك وبانيغا.
وفق “أخبار 24”.