الكشف عن تفاصيل جديدة في عقد رونالدو مع النصر

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث من المنتظر وصوله إلى العاصمة الرياض قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يرغب النادي في حسم الصفقة قبل نهاية عام 2022 .
وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أنهى اتفاقه مع إدارة نادي النصر، وسيوقع عقدًا لـ 7 سنوات حتى 2030 .
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تفاصيل التعاقد ستتضمن أن يلعب رونالدو بقميص النصر لمدة سنتين ونصف فقط، وسيكون باقي عقد البرتغالي سفيرًا لملف الأخضر لاستضافة مونديال 2030 رفقة مصر واليونان. وفق “أخبار 24”.
وفي نفس السياق، أشارت مصادر وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، مساء الأربعاء، أن نادي النصر أتم اتفاقه مع رونالدو بعد اجتماع جمع مسؤولي النادي العاصمي مع ممثلي النجم البرتغالي. موضحة أن القيمة النهائية للصفقة غير معروفة حتى الآن ولكنها تقترب من 200 مليون يورو سنويًا.