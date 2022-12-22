أحمد شراحيلي: شاركت في مركز جديد أمام الشباب.. وإصابتي طفيفة

أعرب لاعب نادي الاتحاد أحمد شراحيلي عن رضاه عقب الفوز الثمين على الشباب بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال شراحيلي عبر قنوات “SSC TV” عقب المباراة: “أبارك لجماهير الاتحاد بعد مباراة قوية بذلنا فيها مجهود كبير وأمامنا مباريات قوية خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف “لعبت في الخانة اليمنى كقلب دفاع للمرة الأولى وبدلت مع أحمد حجازي ولكني أُنفذ تعليمات المدرب وتدربت على هذا الأمر بشكل جيد”.
واختتم: “تعرضت لإصابة طفيفة عبارة عن شد خفيف وإن شاء الله أكون أول الحاضرين في المباريات المقبلة”.
وحقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الشباب بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة حجز نادي الاتحاد مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وسيواجه حامل لقب البطولة نادي الفيحاء.