بالصور.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول بثلاثية في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أكمل مانشستر سيتي عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عقب فوزه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ثمن نهائي المسابقة.
وافتتح إرلينج هالاند أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، وأدرك فابيو كارفاليو التعادل لليفربول عقب 10 دقائق فقط.
وأضاف رياض محرز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 47، لكن عقب دقيقة واحدة فقط أدرك ليفربول التعادل مجددا عن طريق محمد صلاح.
وسجل ناثان أكي هدفا ثالثا لمانشستر سيتي ضمن به انتصار فريقه في الدقيقة 58 بعد مباراة قوية جمعت الفريقين.
وبهذه النتيجة اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد فوز مانشستر سيتي وسبقه كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك ومانشستر يونايتد.
وفق “أخبار 24”.