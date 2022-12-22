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جديد المحليات > “النيابة” توجه الاتهام بالشروع بالقـتـل والسلب للمتهمين في حـادثة الدهـس بالقطيف
23/12/2022   2:05 ص

“النيابة” توجه الاتهام بالشروع بالقـتـل والسلب للمتهمين في حـادثة الدهـس بالقطيف

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باشرت النيابة العامة بمحافظة القطيف إجراءات التحقيق مع شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بدهـس أحد الأشخاص بمركبتهما عمداً، وسرقة أغراضه الشخصية.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن المتهمين أقرا بارتكابهما للجريمة؛ بدافع الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه، وجرى تصديق إقرارهما من المحكمة المختصة.

وأوضح أن إجراءات التحقيق أسفرت عن توجيه الاتهام لهما بالشروع في قـتل شخص وسلبه، مبيناً أنه تم إيقافهما تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق، وإحالتهما للمحكمة المختصة بشكل عاجل للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشدداً على الحماية العدلية للأنفس المعصومة، وكفالة سكينة وطمأنينة أفراد المجتمع، وأن المساس بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية المشددة. وفق “أخبار 24”.

وكانت شرطة محافظة القطيف قد أعلنت، اليوم (الخميس)، عن ضبطها مواطنين ظهرا في فيديو يعتديان على شخص بالدهس عمداً وسرقة ما بحوزته.

“النيابة” توجه الاتهام بالشروع بالقـتـل والسلب للمتهمين في حـادثة الدهـس بالقطيف

جديد المحليات
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