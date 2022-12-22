اتفاقية بين “موانئ” و”MEDLOG” لإنشاء أول منطقة لوجستية بالدمام

وقَّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة “MEDLOG” التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية من قبل الشركة تتجاوز 100 مليون ريال.
وتعمل المنطقة الجديدة التي تبلغ مساحتها 100 ألف م2 وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنوياً، على تسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تسهيل احتياجات المستفيدين وتلبية متطلبات السوق المحلية.
كما أنها تتميز بموقعها الذي يُعطيها ميزة تنافسية كبيرة بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية؛ مما يعزز عملياتها اللوجستية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك تماشياً مع دور “موانئ” المحوري الذي يركز على تحقيق المؤشرات القطاعية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة تشمل إعادة التصدير، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01 بحلول 2030.
وحضر توقيع الاتفاقية كل من وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر؛ ونائبه المكلف الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والرئيس التنفيذي لشركة “MEDLOG” السعودية هشام الأنصاري.