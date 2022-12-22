“السوق المالية” تلزم شركة مخالفة بوضع آلية لإعادة الأموال للمستثمرين

ألزمت هيئة السوق المالية، إحدى الشركات المخالفة بتعيين محاسبين قانونيين، يتم اختيارهم بإشرافها؛ لحصر جميع استثمارات الشركة، وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح أو الخسائر.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت تنفيذ القرار المتضمن وضع الشركة المخالفة آلية خاصة بإشراف الهيئة تضمن تسييل الأصول، وإرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة.
يذكر أن العقوبات المقررة على الشركة لمخالفتها المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادة الـ5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 15 مليون ريال، والتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص. وفق “أخبار 24”.