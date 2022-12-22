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جديد المحليات > مطار الملك خالد: افتتاح منطقة إنهاء إجراءات الركاب في الصالة الدولية 4
23/12/2022   2:04 ص

مطار الملك خالد: افتتاح منطقة إنهاء إجراءات الركاب في الصالة الدولية 4

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أعلن مطار الملك خالد الدولي، اليوم (الخميس)، افتتاح منطقة إنهاء إجراءات الركاب للدرجة الأولى، ورجال الأعمال للخطوط السعودية في الصالة الدولية 4.

كما أعلن المطار، في وقت سابق، عن انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالتين 3و4 حسب عد مراحل.

وأشار إلى أنه ابتداءً من 4 ديسمبر الساعة الواحدة ظهراً سيتم نقل رحلات الخطوط السعودية التالية: (أبو ظبي – البحرين – بيروت – عمان – الكويت)، إلى صالة 4، ومن يوم 5 ديسمبر ستنقل رحلات (دبي – القاهرة – شرم الشيخ – برج العرب) إلى الصالة 4، كما سيتم نقل جميع الرحلات الدولية يوم 6 ديسمبر إلى الصالة 4. وفق “أخبار 24”.

مطار الملك خالد: افتتاح منطقة إنهاء إجراءات الركاب في الصالة الدولية 4

جديد المحليات
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