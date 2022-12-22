بالفيديو.. مشادة بين لاعبي الاتحاد والشباب عقب انتهاء كلاسيكو كأس الملك

نشبت مشادة بين لاعبي فريق الاتحاد ونظيره الشباب، عقب انتهاء مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
واحتفل لاعب الاتحاد غروهي، بعد إهدار محترف الشباب بانيغا، ركلة الترجيح الأخيرة لفريقه، لتنشب بعدها مشادة بين اللاعبين وتدخل جميع اللاعبين لاحتواء الموقف، ومحاولة السيطرة.
وحقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الشباب بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة حجز نادي الاتحاد مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيواجه حامل لقب البطولة نادي الفيحاء.
🎥 مشادة بين لاعبي الاتحاد والشباب بعد تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز بركلات الترجيح#الاتحاد_الشباب#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/M074kv0siu
— سبورت 24 (@sporty_24) December 22, 2022