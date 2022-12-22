رسميًا.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق ومدة غيابهم

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل إصابات 4 نجوم من الفريق ومدة غيابهم عن صفوفه.
وأعلن الأهلي عبر حسابه على “تويتر”، عن إجراء ياسر المسيليم منظار بالركبة اليسرى وتمت بنجاح وقد يدخل اللاعب في برنامج علاجي تأهيلي لمدة 4 أسابيع.
فيما تعرض عبد الرحمن الزهراني لتمزق بالعضلة الخلفية من الدرجة الأولى ودخل برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا يستمر لمدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
بينما تعرض محترف الفريق، الهولندي هشام فايق لتمزق بالعضلة الخلفية من الدرجة الأولى، ودخل اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ومن المقرر أن يشارك في التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع المقبل. وفق “أخبار 24”.
ودخل المحترف الأنجولي باستوس المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي ومن المقرر أن يبدأ المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع المقبل.
ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 19 نقطة.